Öğrencilere kültürlerini büyüklerinden miras kalan eski eşyalarla anlatıyor GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Sinop'ta bir öğretmen, öğrencilerine ailelerinin kültürlerini dedelerinden, büyükannelerinden kendilerine miras kalan eski eşyalarla anlatıyor.

GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Sinop'ta bir öğretmen, öğrencilerine ailelerinin kültürlerini dedelerinden, büyükannelerinden kendilerine miras kalan eski eşyalarla anlatıyor.

Cumhuriyet İlkokulunda sınıf öğretmeni Songül Sezgin Özdemir, sosyal bilgiler dersinde işleyeceği "Aile tarihimi öğreniyorum" konusu için her öğrenciden ailelerine ait eski eşyaları okula getirmelerini istedi.

Öğrencilerin getirdiği, arasında gaz lambası, bakır tabak, telefon, radyo ve ahşap bavul gibi 100'e yakın eski eşyayı okulun salonunda sergilemeye başlayan Özdemir, öğrencilerine ailelerinin kültürünü bu eşyaların arasında anlatıyor.

Ders sırasında öğrencilerine eski eşyalar hakkında bilgi veren, büyükannelerinin, dedelerinin bu eşyaları nasıl kullandıklarını anlatarak çocukların ailelerinin kültürünü öğrenmelerine katkı sunan Özdemir, uygulama sayesinde öğrencilerinden ve ailelerinden aldığı geri dönüşlerden memnun oluyor.

Özdemir, AA muhabirine, bir öğretmen olarak çocukların yaşayarak, dokunarak, görerek öğrenmelerini arzu ettiğini söyledi.

Bu kapsamda öğrencilerinden evlerinde bulunan dedelerinden, ninelerinden kalma eşyaları okula getirmelerini istediğini anlatan Özdemir, eski eşyalar arasında ders görmenin çocukları çok heyecanlandırdığını vurguladı.

Çocukların evlerinden geçmişlerine, kültürlerine, kendi tarihlerine ait yaklaşık 100 eseri getirdiğini belirten ​​​​​​​Özdemir, "Biz de 4-C sınıfı olarak okulumuza bu küçük sergiyi sunduk. Birçok eski eşyayı tanıma fırsatı buldular. Kömürle çalışan eski ütüyle tanıştılar, eski radyolarla tanıştılar. Bu şekilde öğrenmenin daha kalıcı hale gelmesini sağladık." dedi.

Özdemir, "Aileler de kültürel miraslarının tanıtılması konusunda bize çok destek oldu. Bu tür etkinliklerin çoğalmasını istiyoruz çünkü söz uçar, bu tür şeyler kalır. Bazı şeyleri unutabilirler ama yaparak, yaşayarak öğrendiklerini asla unutmazlar. Milli kültürümüz, tarihimiz asla unutulmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Özdemir, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında bu tür bir sergi açarak öğrencilere katkı sunduklarını için mutlu olduğunu sözlerine ekledi.