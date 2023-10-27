Ailesinin Cumhuriyet'in 100. yılı için 21 yıl önce yazdığı mektup çocuklarına ulaştırıldı

GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Sinop'ta yaşayan Bülent ile Ebru Özen çiftinin, "Cumhuriyet'in 100. Yılına Mektup Kampanyası" kapsamında 2002'de yazdıkları mektup, 21 yıl sonra çocuklarına ulaştırıldı.

Şanlıurfa'da 2002'de askeri personel olarak görev yapan 45 yaşındaki Bülent Özen'e, bir PTT çalışanı arkadaşı tarafından "Cumhuriyet'in 100. Yılına Mektup Kampanyası" ile ilgili bilgi verildi.

Kampanya ilgisini çeken Bülent ile eşi Ebru Özen, o zaman 2 yaşında olan çocukları Umut'a Cumhuriyet'in 100. yılında ulaştırılması için mektup yazmaya karar verdi.

Bülent Özen'in eşiyle yazdığı ve 2 Mayıs 2002'de Şanlıurfa'da PTT'ye teslim ettiği mektup, aradan geçen 21 yılın ardından evlerine gelen PTT görevlilerince oğullarına verildi.

Bülent Özen, AA muhabirine, 21 yıl önce kampanyayı duyduklarında eşiyle çok heyecanlandıklarını söyledi.

Mektubu yazdıklarında 24 yaşında olduğuna işaret eden Özen, bugünkü sevinçlerini kelimelerle anlatmakta zorluk çektiklerini dile getirdi.

Özen, mektupta oğluna duygularını anlattıklarını vurgulayarak, "21 yıldır özlemle bu anı bekliyorduk. O yaşa gelince meslek sahibi olup olmayacağını, yaşayıp yaşamayacağımızı bilmiyorduk. Mektup teslim edilince çok mutlu olduk. Kendisini o kadar çok seviyoruz ki... Cumhuriyet'imizin 100. yılına özel bu mektubu da sağ salim teslim ettiler. Çok gururluyum." ifadesini kullandı.

- "Bu duyguyu size tarif edemem"

PTT çalışanı tarafından evine getirilerek kendisine teslim edilen mektubu zarfından çıkararak okuyan Umut Özen ise mektubu okurken 21 yıl öncesine dönmüş gibi olduğunu belirterek, "Tarif edemem bu duyguyu, çok farklı bir duygu. Babamla aynı yaşa dönmüşüm gibi hissettim, onu yazarken hissettim, çok duygulandım. Ailemi annemi, babamı, kardeşimi çok seviyorum. Her zaman yanımda oldular." dedi.

Anne Ebru Özen de yazdıkları mektubun oğullarına ulaştırılmasından dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

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