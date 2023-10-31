Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
Giriş: 31.10.2023 - 13:30 Güncelleme: 31.10.2023 - 13:30
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
Valilik açıklamasına göre, Gerze ve Boyabat İlçe Emniyet müdürlüklerince yapılan uygulamada, şüphe üzerine durdurulan iki araçta arama yapıldı.
Aramada 6 gram sentetik uyuşturucu, 10 uyuşturucu hap ile uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.
Araçlarda bulunan 7 şüpheli gözaltına alındı.