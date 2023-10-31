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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı

        Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 13:30 Güncelleme: 31.10.2023 - 13:30
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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı
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        Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

        Valilik açıklamasına göre, Gerze ve Boyabat İlçe Emniyet müdürlüklerince yapılan uygulamada, şüphe üzerine durdurulan iki araçta arama yapıldı.

        Aramada 6 gram sentetik uyuşturucu, 10 uyuşturucu hap ile uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

        Araçlarda bulunan 7 şüpheli gözaltına alındı. ​​​​​​​

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