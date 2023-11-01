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        "Cumhuriyeti biz böyle kazandık" fotoğrafı yeniden canlandırıldı

        Sinop İstiklal İlkokulu öğretmenlerince, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kapsamında "Cumhuriyeti biz böyle kazandık" fotoğrafı yeniden canlandırılarak fotoğraflandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 11:54 Güncelleme: 01.11.2023 - 11:59
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        "Cumhuriyeti biz böyle kazandık" fotoğrafı yeniden canlandırıldı
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        Sinop İstiklal İlkokulu öğretmenlerince, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kapsamında "Cumhuriyeti biz böyle kazandık" fotoğrafı yeniden canlandırılarak fotoğraflandı.

        Okul müdürü Yasin Sakallı, AA muhabirine, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla farklı ve anlamlı bir etkinliğe imza attıklarını söyledi.

        "Cumhuriyeti biz böyle kazandık" adı altında öğrenciler tarafından o günleri canlandıran kıyafetler giyilerek yürüyüş düzenlediklerini anlatan Sakallı, şunları kaydetti:

        "Fotoğraftaki kahramanlarımız gibi giyinen çocuklarımızın caddelerde yürümesi, vatandaşlar tarafından beğeniyle takip edildi. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kapsamında 'İstiklal' adıyla çıkartılan derginin özel sayısında bu fotoğrafı kapakta ve orta sayfanın tamamında kullandık. 36 sayfa çıkartılan dergide hem halkımızın dikkatini çekmek hem de o zorlu günleri tekrar hatırlamak istedik. Dergiden almak ve anı olarak saklamak için velilerden çok sayıda talep geldi. Talep doğrultusunda dergi bastıracağız."

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