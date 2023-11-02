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        Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ünlü, balık avı sezonunu değerlendirdi

        Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Namık Ünlü, balık avı sezonunu değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 13:53 Güncelleme: 02.11.2023 - 13:53
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        Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ünlü, balık avı sezonunu değerlendirdi
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        Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Namık Ünlü, balık avı sezonunu değerlendirdi.

        Ünlü, AA muhabirine, balık acı sezonu başında hamsinin revaçta olacağını tahmin ettiklerini söyledi.

        Av sezonunun başlamasıyla hamsinin kendini erkenden gösterdiğine işaret eden Ünlü, "Kasım ayına girdik, hala hamsi çıkmaya devam ediyor. Bu sezon hamsinin fiyatı çok ucuz. Kilogramı 30 liraya kadar düştü." dedi.

        Hamsi fiyatının düşük olmasının balıkçılara olumsuz yansıdığını dile getiren Ünlü, şunları kaydetti:

        "Gırgır teknelerinin yüzde 90'ı denizde çalışmasına rağmen zarar etmiş durumda. Giderlerin yüksek olması, mazot fiyatlarının artması, hamsinin fiyatının 3-4 yıl öncesi fiyatlarla aynı olması zarar etmemize neden oluyor. Önümüzü göremiyoruz, ne olacağını tahmin edemiyoruz. Denize açıldığımızda günlük 150-200 bin lira civarında giderimiz oluyor. 2-3 ton yakıt yakıyoruz ve 120 bin lira civarında para veriyoruz. 30-40 bin lira da balıkçı tayfasının gideri var."

        Ünlü, denizde çok sayıda balıkçı teknesinin bulunduğuna dikkati çekerek, "Her kayık 300-500 kasa balık tuttuğunda 100 kayıkta 50 bin kasa balık var demektir. Türkiye için en fazla 40 bin kasa yeterli. Bu rakamın 25-30 bin kasa daha üzerine bindiği zaman otomatik olarak yüzde 50-70 arasında fiyatı da aşağıya çekiliyor. Balıkçı da bundan dolayı zarar ediyor." ifadesini kullandı.

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