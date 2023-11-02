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        Sinop'ta tarihi konak keten müzesi olacak

        Sinop'ta, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) desteğiyle Keten Müzesi yapılacak tarihi Kuşüzümü Konağı'nda restorasyon çalışmalarında sona gelindiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 15:08 Güncelleme: 02.11.2023 - 15:15
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        Sinop'ta tarihi konak keten müzesi olacak
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        Sinop'ta, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) desteğiyle Keten Müzesi yapılacak tarihi Kuşüzümü Konağı'nda restorasyon çalışmalarında sona gelindiği bildirildi.

        KUZKA tarafından yapılan açıklamada, Sinop'ta keten kültürünü yaşatmak üzere Sinop İl Özel İdaresi tarafından 2021 yılında hazırlanan "Sinop Keten Müzesi Güdümlü Projesi" kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda KUZKA tarafından sağlanan destekle, 19. yüzyılda inşa edilen tarihi Kuşüzümü Konağı'nın, Keten Müzesi'ne dönüştürüleceği belirtildi.

        Proje kapsamında, 2021 yılı Eylül ayında tarihi konakta başlayan restorasyon çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiği aktarılan açıklamada, hedeflenen takvime göre Keten Müzesi'nin yıl sonunda hizmete sunulmasının planlandığı vurgulandı.

        KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç'in, restorasyon çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiği tarihi binada incelemelerde bulunduğu, yüklenici firma temsilcisinden çalışmalar hakkında bilgi aldığı aktarıldı.

        Açıklamada, görüşlerine yer verilen Genç, projenin Sinop için önemine işaret ederek şunları kaydetti:

        "Sinop'un Tuzcular Caddesi üzerinde bulunan tarihi Kuşüzümü Konağı'nda faaliyetlerine başlayacak Sinop Keten Müzesi, ketenin tarihsel ve bölgesel önemini yansıtacak şekilde tanzim ve tefrişatı yapılarak turizme kazandırılacak. Yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya olan tarihi bina, proje sayesinde Keten Müzesi olarak işlevini sürdürecek. Kentin ve bölgenin keten kültürünün sergileneceği müzede, ayrıca keten ürünlerinden oluşan bir hediyelik eşya satış bölümü ile ziyaretçilerin keten dokuma deneyimi yaşayabilecekleri bir de deneyim atölyesi yer alacak. Böylece geçmişte üretilen ketenlerin hanımlar tarafından yeniden işlenmesi sonrasında teşhiri yapılarak keten kültürü yaşatılmış olacak. Geçmişteki keten kültürünü günümüze taşıyacak olan Keten Müzesi ile aynı zamanda Sinop'u ziyarete gelen turistlerin kentte nitelikli zaman geçirmelerine de katkı sağlanacak."

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