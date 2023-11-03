Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sündüz Yavuzlu'nun kullandığı 55 AHL 176 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı'nda aynı yönde seyreden Emin Eker'in kullandığı 55 AFH 785 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra araçlardaki Döndü Eker ve Havva Yavuzlu yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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