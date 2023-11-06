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        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı

        Sinop'un Erfelek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazasında iki kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 15:04 Güncelleme: 06.11.2023 - 15:04
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        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı
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        Sinop'un Erfelek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazasında iki kişi yaralandı.

        Ayancık köprüsü kavşağında Sinop'tan Erfelek istikametine giden Suat Ülker kontrolündeki plakası öğrenilemeyen otomobil, kavşağa dönüş yapan Erdem Özgenç kontrolündeki 57 AAV 817 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada yaralanan sürücüler Erfelek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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