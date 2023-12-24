Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
Sinop'un Saraydüzü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Sinop'un Saraydüzü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Hüseyin Y. idaresindeki 57 ABN 218 plakalı otomobil, Saraydüzü-Boyabat kara yolu Tepe köyü mevkisinde, karşı yönden gelen Osman U'nun kullandığı 34 VZ 2191 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerle araçlarda bulunan Melek, Nesrin ve Murat Ö, Selvere U, Defne E. ve 56 yaşındaki Günsoy E. ile 6 yaşındaki torunu Günsoy E. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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