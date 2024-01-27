Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Kastamonu'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden kadın Boyabat'ta toprağa verildi

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada hayatını kaybeden 6 kişiden Hikmet Sürücü'nün cenazesi, Boyabat'ta toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 17:33 Güncelleme: 27.01.2024 - 17:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden kadın Boyabat'ta toprağa verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada hayatını kaybeden 6 kişiden Hikmet Sürücü'nün cenazesi, Boyabat'ta toprağa verildi.

        Kazada hayatını kaybeden 28 yaşındaki kadın için Boyabat ilçesi Hacı Ergün Gürbüz Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

        Ailesi, yakınları, Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hüseyin Coşar ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törenin ardından Sürücü'nün cenazesi Boyabat Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Kazada yaralanan Sürücü'ün kocası Kemal Sürücü'de taburcu olarak cenaze törenine katıldı.

        Sürücü çiftinin 14 aylık evli olduğu, ikamet ettiği Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden kız kardeşinin nişanına katılmak için Boyabat'a seyir halinde oldukları öğrenildi.

        Orhan Ç. (51) idaresindeki Türkay Turizme ait 34 ESY 73 plakalı yolcu otobüsü, dün Taşköprü ilçesi Alatarla köyü mevkisinde tarlaya devrilmiş, kazada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır 33 kişi yaralanmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İzmir Şehir Hastanesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmirlilere mesaj
        İzmir Şehir Hastanesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmirlilere mesaj
        Doğumda başkasına satılan ikizler, 19 yaşında TikTok videosuyla birbirini buldu
        Doğumda başkasına satılan ikizler, 19 yaşında TikTok videosuyla birbirini buldu
        Beyin kanaması geçirdi
        Beyin kanaması geçirdi
        AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları açıkladı
        AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları açıkladı
        Hem İstanbul'a hem Ankara'ya yakın... Buzla kaplandı!
        Hem İstanbul'a hem Ankara'ya yakın... Buzla kaplandı!
        Hem korkuttu hem gülümsetti! O anlar kamerada!
        Hem korkuttu hem gülümsetti! O anlar kamerada!
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Katil de maktul de 16 yaşında! Öldüren şaka!
        Katil de maktul de 16 yaşında! Öldüren şaka!
        Doncic, NBA efsaneleri arasına girdi!
        Doncic, NBA efsaneleri arasına girdi!
        Partilerin pusuladaki yerleri belli oldu
        Partilerin pusuladaki yerleri belli oldu
        Evlada acı veda
        Evlada acı veda
        Ayşegül'ü öldürme nedeni belli oldu! Katil aranıyor!
        Ayşegül'ü öldürme nedeni belli oldu! Katil aranıyor!
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Yükselişe geçti
        Yükselişe geçti
        ABD Senatosu'ndan, F16 satışına yeşil ışık
        ABD Senatosu'ndan, F16 satışına yeşil ışık
        "Yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle mücadeleye devam edilecek"
        "Yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle mücadeleye devam edilecek"
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Sinop'ta merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybeden çocuk toprağa verildi
        Sinop'ta merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybeden çocuk toprağa verildi
        Sinop'ta yöresel yemek yarışması düzenlenecek
        Sinop'ta yöresel yemek yarışması düzenlenecek
        Sinop'ta tasarım hocası lakerda yarışmasında birinci oldu
        Sinop'ta tasarım hocası lakerda yarışmasında birinci oldu
        Sinop Valisi Özarslan'dan otobüs kazasında hayatını kaybedenler için taziye...
        Sinop Valisi Özarslan'dan otobüs kazasında hayatını kaybedenler için taziye...
        Sinop'ta Karasu Deresi ıslah edilecek
        Sinop'ta Karasu Deresi ıslah edilecek
        Boyabat'ta çatı yangınında hasar oluştu
        Boyabat'ta çatı yangınında hasar oluştu