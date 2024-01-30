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        Sinop Valisi Özarslan'dan şehit ailesine ziyaret

        Sinop Valisi Mustafa Özarslan, şehit Jandarma Komando Er Sadettin Yıldız'ın ailesine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 15:13 Güncelleme: 30.01.2024 - 15:13
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        Sinop Valisi Özarslan'dan şehit ailesine ziyaret
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        Sinop Valisi Mustafa Özarslan, şehit Jandarma Komando Er Sadettin Yıldız'ın ailesine ziyarette bulundu.

        Özarslan, beraberindeki Gerze Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Sevindik ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sadi Özkan ile 1998'de Tunceli'de şehit olan Yıldız'ın ailesini ziyaret etti.

        Şehidin ailesi ile sohbet eden Özarslan, "Çocuğumuzun, şehidimizin amacını, hedefini hala koruyoruz. Devletimiz terörle mücadelesini amansız şekilde sürdürüyor. Sizlere Sayın Cumhurbaşkanımızın da selamları var. Her zaman bir ihtiyacınız olduğunda devletimiz ve milletimiz yanınızdadır." dedi.

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