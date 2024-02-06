Gerze'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Sinop'un Gerze ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Sinop’un Gerze ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Y.Ş. idaresindeki 59 AP 800 plakalı otomobil, Recai Kuruoğlu Bulvarı'nda Y.G.A'nın kullandığı 34 BVN 331 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerince yapılan incelemede, motosiklet sürücüsünün ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi.
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