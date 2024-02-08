Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Gerze ilçesinde marketlerde fahiş fiyat denetimi yapıldı

        Sinop'un Gerze ilçesinde zabıta ekiplerince marketlerde fahiş fiyat denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 12:20 Güncelleme: 08.02.2024 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gerze ilçesinde marketlerde fahiş fiyat denetimi yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'un Gerze ilçesinde zabıta ekiplerince marketlerde fahiş fiyat denetimi gerçekleştirildi.

        Gerze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, market raflarındaki ürünlerin son kullanma tarihleri ve fiyat etiketlerini inceleyerek kasa fiyatlarıyla karşılaştırdı.

        Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısına ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı!
        Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısına ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı!
        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        Amerikan Tabipler Birliği öneriyor! Bel ve boyun ağrılarının giderilmesinde ilk seçenek
        Amerikan Tabipler Birliği öneriyor! Bel ve boyun ağrılarının giderilmesinde ilk seçenek
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        ABD'de Yüksek Mahkeme Trump hakkında kararını verecek
        ABD'de Yüksek Mahkeme Trump hakkında kararını verecek
        Beşiktaş'ta "iki yiğit" TFF'ye gidiyor!
        Beşiktaş'ta "iki yiğit" TFF'ye gidiyor!
        Bir yılda 45 kilo verdi
        Bir yılda 45 kilo verdi
        Depremin acısı çay ocağının duvarlarında
        Depremin acısı çay ocağının duvarlarında
        Deprem bölgesinde nüfus artış hızı en çok azalan iller
        Deprem bölgesinde nüfus artış hızı en çok azalan iller
        Otomobil takla attı, sürücü ortadan kayboldu!
        Otomobil takla attı, sürücü ortadan kayboldu!
        30 yıllık lösemi çalışması yok oldu
        30 yıllık lösemi çalışması yok oldu
        Fizyoterapi teknikeri kadın vahşet kurbanı!
        Fizyoterapi teknikeri kadın vahşet kurbanı!
        ABD'de senatörler Ukrayna paketini bloke etti
        ABD'de senatörler Ukrayna paketini bloke etti
        Babasını, annesini ve kardeşini öldürdü!
        Babasını, annesini ve kardeşini öldürdü!
        Habur Sınır Kapısı'nda ele geçirildi! Piyasa değeri: 655 milyon TL!
        Habur Sınır Kapısı'nda ele geçirildi! Piyasa değeri: 655 milyon TL!
        Santos'tan Antalya'da sürpriz!
        Santos'tan Antalya'da sürpriz!
        'Yasak aşk' cinayetinde flaş gelişme!
        'Yasak aşk' cinayetinde flaş gelişme!
        "Malzeme iyi olunca..."
        "Malzeme iyi olunca..."
        2.5 milyar TL'lik dolandırıcılık iddiası! Aylık yüzde 17 faiz! İşte yeni ayrıntılar!
        2.5 milyar TL'lik dolandırıcılık iddiası! Aylık yüzde 17 faiz! İşte yeni ayrıntılar!
        Yarım çalışma izni işçinin hakkı
        Yarım çalışma izni işçinin hakkı

        Benzer Haberler

        Sinop'ta "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" etkinliği
        Sinop'ta "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" etkinliği
        Sinop'ta "Eğitimde İş Birliği" protokolü imzalandı
        Sinop'ta "Eğitimde İş Birliği" protokolü imzalandı
        Sinop'ta öldürdüğü kadını aracıyla yakıp gölete attığı iddiasıyla yargılana...
        Sinop'ta öldürdüğü kadını aracıyla yakıp gölete attığı iddiasıyla yargılana...
        Sinop'un Gerze ilçesinde çıkan örtü yangını büyümeden söndürüldü
        Sinop'un Gerze ilçesinde çıkan örtü yangını büyümeden söndürüldü
        Karadeniz'de Sinop açıklarındaki deniz çayırları haritalandırılacak
        Karadeniz'de Sinop açıklarındaki deniz çayırları haritalandırılacak
        Sinop Kalesi'nde acil onarılması gereken yerlerin önemli bölümündeki çalışm...
        Sinop Kalesi'nde acil onarılması gereken yerlerin önemli bölümündeki çalışm...