Gerze ilçesinde marketlerde fahiş fiyat denetimi yapıldı
Sinop'un Gerze ilçesinde zabıta ekiplerince marketlerde fahiş fiyat denetimi gerçekleştirildi.
Sinop'un Gerze ilçesinde zabıta ekiplerince marketlerde fahiş fiyat denetimi gerçekleştirildi.
Gerze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, market raflarındaki ürünlerin son kullanma tarihleri ve fiyat etiketlerini inceleyerek kasa fiyatlarıyla karşılaştırdı.
Denetimlerin devam edeceği belirtildi.
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