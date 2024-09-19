Türkeli'de Gaziler Günü kutlandı

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Kaymakam Kahraman gazileri makamında kabul ederek, günlerini kutladı.

Hükümet Konağı önündeki törende Kaymakam Safa Kahraman ve Belediye Başkanı Veysel Şahin tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

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