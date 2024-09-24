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        Sinop'ta kaçak yolla avlandığı belirlenen balıklar vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı

        Sinop'un Ayancık ilçesinde kaçak yolla avlandığı tespit edilen balıklar, ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 09:54 Güncelleme: 24.09.2024 - 11:56
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        Sinop'ta kaçak yolla avlandığı belirlenen balıklar vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı
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        Sinop’un Ayancık ilçesinde kaçak yolla avlandığı tespit edilen balıklar, ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayancık Tarım ve Orman Müdürlüğünce yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında ilçe genelinde denetimler gerçekleştirildi.

        Emniyet ve jandarma ekiplerinin de destek verdiği denetimler sırasında bir nakil aracında yasa dışı yollarla avladıkları belirlenen çeşitli türlerde balıklar ele geçirildi.

        Nakil aracı sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, balıklara el konuldu.

        Balıklar gıda kontrolünün ardından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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