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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

        Sinop'ta emniyet ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 16:44 Güncelleme: 01.10.2024 - 16:44
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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
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        Sinop'ta emniyet ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent merkezinde farklı adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerdeki aramalarda 12,42 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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