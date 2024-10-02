Boyabatlı teknoloji yarışmacıları İtalya yolcusu

Sinop'un Boyabat ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Gençlik Merkezi öğrencileri İtalya'da düzenlenecek Fibonacci Robot Olimpiyatları Dünya Şampiyonası'na katılacak.

İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem, AA muhabirine, merkezlerinde eğitim gören öğrencilerden oluşan takımlarının Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülük elde ederek Fibonacci Robot Olimpiyatları Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandığını söyledi.

21-23 Kasım 2024 tarihlerinde Roma’da, yapılacak şampiyonada Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceklerini vurgulayan Erdem, şöyle konuştu:

“Bu uluslararası etkinlik, üç kıtadan 29 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek ve en ileri teknoloji, robotik ve inovasyon becerilerinin sergilendiği zorlu bir rekabet ortamına sahne olacak. Takımlarımız, Roma’da gerçekleşecek olan bu büyük organizasyona davet alarak, Türkiye’yi gururla temsil etme hakkını kazandı. Takımlarımıza başarılar diliyor, onları bu heyecan dolu yolculukta sonuna kadar destekliyoruz."