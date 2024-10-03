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        Sinop'ta ormanlarda doğal yetişen mantarların toplanmasına başlandı

        Sinop'un Erfelek ilçesinde, ormanlarda doğal yetişen mantarlar toplanarak işleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 14:43 Güncelleme: 03.10.2024 - 14:43
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        Sinop'ta ormanlarda doğal yetişen mantarların toplanmasına başlandı
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        Sinop'un Erfelek ilçesinde, ormanlarda doğal yetişen mantarlar toplanarak işleniyor.

        Köylerde yaşayanlarca toplanan mantarlar, ilçe merkezindeki mantar işleme tesisine götürülüyor.

        Burada kilogramı 130 liradan satılan mantarlar, analizlerinin ardından işlenerek yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor.

        Mantar toplama mesaisinin 10 gün daha sürmesi bekleniyor.

        Vatandaşlardan Kasım Özpınar, AA muhabirine, günde 40 ila 50 kilogram arasında mantar topladıklarını söyledi.

        Özpınar, "Biraz fiyatlardan muzdaripiz ama buna da çok şükür. Günde 40 kilo, 50 kilo çıkıyor mantar. Bu sürecin 10 gün daha devam edeceğini düşünüyoruz. Ormanlar şu an çok kalabalık, insan çok. Tabii yabani hayvanlara karşı da dikkatli olunmalı. Biz sabah saatlerinde ormana gidiyoruz, saat 2-3 gibi de topladığımız ürünleri pazara indiriyoruz." diye konuştu.

        Bu arada, mantar işleme tesisleri önünde uzun kuyruklar oluştuğu görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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