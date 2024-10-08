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        Sinop'ta seyir halindeki kamyonet yandı

        Sinop'ta seyir halindeyken alev alan tahta yüklü kamyonetteki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 17:06 Güncelleme: 08.10.2024 - 17:16
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        Sinop'ta seyir halindeki kamyonet yandı
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        Sinop'ta seyir halindeyken alev alan tahta yüklü kamyonetteki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Sinop-Samsun kara yolu Taşmanlı mevkisinde, plakası belirlenemeyen seyir halindeki kamyonetin motor bölümünden duman çıkmaya başladı.

        Bunun üzerine sürücü, aracını yol kenarına çekerek itfaiyeye haber verdi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında kamyonet kullanılmaz hale geldi.

        Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, aracın kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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