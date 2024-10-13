Sinop'ta ekmek fırınından hırsızlık güvenlik kamerasında
Sinop'ta ekmek fırınından hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Sinop'ta ekmek fırınından hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Ada Mahallesi'nde faaliyet gösteren ekmek fırınına gelen U.T. (36) burada fırın çalışanı ile bir süre sohbet etti.
Çalışanın kısa süreliğine fırın dışına çıktığını gören U.T, bu sırada kasayı açıp yaklaşık 10 bin lirayı elinde bulunan poşete koyarak olay yerinden uzaklaştı.
Fırın çalışanının durumu fark etmesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerince kamera kayıtlarından kimliği tespit edilen U.T. kısa sürede bir bakkalda alışveriş yaptığı sırada yakalandı.
İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelinin fırındaki kasayı açıp paraları poşete koyduğu ve bölgeden uzaklaştığı görülüyor.
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