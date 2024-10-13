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        Sinop'ta ekmek fırınından hırsızlık güvenlik kamerasında

        Sinop'ta ekmek fırınından hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 14:34 Güncelleme: 13.10.2024 - 14:34
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        Sinop'ta ekmek fırınından hırsızlık güvenlik kamerasında
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        Sinop'ta ekmek fırınından hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Ada Mahallesi'nde faaliyet gösteren ekmek fırınına gelen U.T. (36) burada fırın çalışanı ile bir süre sohbet etti.

        Çalışanın kısa süreliğine fırın dışına çıktığını gören U.T, bu sırada kasayı açıp yaklaşık 10 bin lirayı elinde bulunan poşete koyarak olay yerinden uzaklaştı.

        Fırın çalışanının durumu fark etmesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerince kamera kayıtlarından kimliği tespit edilen U.T. kısa sürede bir bakkalda alışveriş yaptığı sırada yakalandı.

        İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelinin fırındaki kasayı açıp paraları poşete koyduğu ve bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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