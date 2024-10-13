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        Sinop'ta Güzelkent köyü sakinleri köylerinin mahalle olması için sandık başına gitti

        Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent köyünde, köyün mahalle olması için referandum yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 18:51 Güncelleme: 13.10.2024 - 19:05
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        Sinop'ta Güzelkent köyü sakinleri köylerinin mahalle olması için sandık başına gitti
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        Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent köyünde, köyün mahalle olması için referandum yapıldı.

        İlçe merkezine 6 kilometre uzaklıktaki 886 nüfuslu köy, doğal gaz, altyapı ve ulaşım gibi belediye hizmetlerinden yaralanmak için harekete geçti.

        Bunun için mahalle statüsüne geçilmesi konusunda görüş birliği sağlayan muhtar Hayri Gürleyen, azalar, ihtiyar heyeti ve köy sakinleri referandum için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvurdu.

        YSK'nin onayının ardından referandum için sabah saatlerinden itibaren Helaldı Ortaokulu'na gelen vatandaşlar, oylarını kullandı.

        Merkez İlçe Seçim Kurulu görevlilerinin gözetiminde gerçekleştirilen halk oylamasında 712 seçmenden 429'u oy kullandı.

        Sandıktan, köyün ilçenin beşinci mahallesi olması için 245 "evet", 184 "hayır" oyu çıktı.

        Galeri
        Galeri

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