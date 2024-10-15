Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
Sinop'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.
Sinop’ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında Erfelek ilçesinde bir zanlıya ait araç ve ikametgahda arama yapıldı.
Ekiplerce yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.
Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
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