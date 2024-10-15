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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

        Sinop'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 16:54 Güncelleme: 15.10.2024 - 16:58
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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
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        Sinop’ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında Erfelek ilçesinde bir zanlıya ait araç ve ikametgahda arama yapıldı.

        Ekiplerce yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

        Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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