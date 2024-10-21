Sinop'ta öğrenciler, Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda trafik kurallarını uygulamalı olarak deneyimledi

Sinop'ta öğrenciler, Jandarma Genel Komutanlığı Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda trafik kurallarını uygulamalı deneyimleme fırsatı buldu.

Trafik konusundaki farkındalığın arttırılması amacıyla İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında kente gelen mobil eğitim tırı, Uğur Mumcu Meydanı’nda öğrencilerle buluştu.

Burada görevli jandarma ekiplerince kurulan parkurda öğrencilere akülü ve pedallı arabalarla uygulamalı eğitim verildi. Gruplar halinde eğitim tırına da alınan öğrencilere trafik simülasyonu izletilip broşür dağıtıldı.

"İnsanı farklılaştıran eğitimdir. İnsanlar, iyi bir eğitimle doğruya yöneliyor. Amacımız, trafik kazalarından kaynaklı ölümlerimizi, acılarımızı azaltmak. Hedefimiz bu. İlimizde de turizmin arttığı mevsimlerde ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları oluyor. Bunları önlemek için valilik ve kaymakamlıklar olarak sürekli eğitim faaliyetleri yürütüyoruz. Cezalar evet, caydırıcıdır ama eğitimlerle farkındalık oluşturacağımıza inanıyoruz."

Bu arada yetişkinler için meydana kurulan kaza simülasyon aracında da emniyet kemeri takmanın önemi anlatıldı.