Sinop'ta su taşkını riskine karşı bazı yollar trafiğe kapatıldı

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada ise meteorolojik verilere göre yağışların Türkeli, Ayancık ve Erfelek ilçesinde yer yer kuvvetli olmasının beklendiği aktarılarak, buralarda yaşayan vatandaşlardan, oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

Satı köyünde 11 Ağustos 2021 yılında yaşanan sel felaketinde yıkılan köprünün yerine geçici olarak inşa edilen menfez sular altında kaldı.

Ayancık ilçesinde dere ve ırmak yataklarına yakın bölgelerden geçen Kızılcakaya, Avudullu, İnaltı ve Bakırlı köylerinin grup yolları yaşanması muhtemel su taşkınlarına karşı tedbir amaçlı 2 gün süreyle trafiğe kapatıldı.

Kentte üç gündür etkisini sürdüren gök gürültülü sağanak kentin Türkeli ve Ayancık ilçelerinde etkili oldu.

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