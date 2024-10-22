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        Gerze'de vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı

        Sinop'un Gerze ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 15:58 Güncelleme: 22.10.2024 - 16:01
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        Gerze'de vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı
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        Sinop’un Gerze ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

        Gerze Belediyesi ekiplerince ilçede faaliyet gösteren iş yerleri ziyaret edilerek esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı takdim edildi.

        Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, gazetecilere, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlayacaklarını söyledi.

        Bu kapsamda ilçe genelinde vatandaşlara Türk bayrakları dağıtımı yaptıklarını vurgulayan Belovacıklı, “29 Ekim günü ilçemizi kırmızı beyaza bürümek istiyoruz. O nedenle bayraklarımızın dağıtımına başladık. Şu an birçok esnafımız ve vatandaşımız aldıkları bayrakları iş yerlerine ve evlerinin balkonlarına astılar bile." dedi.

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