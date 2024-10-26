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        Gerze'de düzenlenen Cumhuriyet Kupası Masa Tenisi Turnuvası sona erdi

        Sinop'un Gerze ilçesinde, Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla düzenlenen masa tenisi turnuvası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 13:30 Güncelleme: 26.10.2024 - 13:33
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        Gerze'de düzenlenen Cumhuriyet Kupası Masa Tenisi Turnuvası sona erdi
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        Sinop'un Gerze ilçesinde, Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla düzenlenen masa tenisi turnuvası sona erdi.

        Gerze Kaymakamlığı ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde 24 sporcunun katılımıyla Gerze Spor Salonu'nda 22 Ekim'de başlayan Cumhuriyet Kupası Masa Tenisi Turnuvası final maçıyla tamamlandı.

        Turnuvada Mehmet Yüksel birinci, Kenan Çömlek ikinci, Halil Erdoğan da üçüncü oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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