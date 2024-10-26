Gerze'de düzenlenen Cumhuriyet Kupası Masa Tenisi Turnuvası sona erdi

Turnuvada Mehmet Yüksel birinci, Kenan Çömlek ikinci, Halil Erdoğan da üçüncü oldu.

Gerze Kaymakamlığı ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde 24 sporcunun katılımıyla Gerze Spor Salonu'nda 22 Ekim'de başlayan Cumhuriyet Kupası Masa Tenisi Turnuvası final maçıyla tamamlandı.

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