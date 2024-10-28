Durağan Kaymakamı Güngör'den Cumhuriyet Bayramı mesajı

Durağan Kaymakamı Celal Güngör, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolasıyla mesaj yayımladı.

Güngör, mesajında, Cumhuriyet’in Türk milletinin tarihindeki en önemli tablolarından biri olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet’in Türk milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değer olduğunu ifade eden Güngör, mesajında şunları kaydetti:

"29 Ekim 1923 günü Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte tarihimizde yeni bir dönem başlamış, siyasal düşünceden toplum yaşantımıza kadar birçok konuda düzenlemeler, tarihimizin en büyük demokrasi ve çağdaşlaşma hamlesi olarak kabul görmüştür. Bugün hepimize düşen ortak görev milli değerlere, Cumhuriyet’e sahip çıkmak bu ruh ve bilinci gelecek nesillere aktarmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle cesaretle ve inançla vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyorum."