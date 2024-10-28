Sinop'ta Cumhuriyet Bayramı dolasıyla çelenk sunma töreni düzenlendi

Törene, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, Vali Mustafa Özarslan ve Belediye Başkanı Metin Gürbüz tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

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