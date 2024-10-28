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        Sinop'ta Cumhuriyet Bayramı dolasıyla çelenk sunma töreni düzenlendi

        Sinop'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 15:10 Güncelleme: 28.10.2024 - 15:26
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        Sinop'ta Cumhuriyet Bayramı dolasıyla çelenk sunma töreni düzenlendi
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        Sinop’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tören düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, Vali Mustafa Özarslan ve Belediye Başkanı Metin Gürbüz tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

        Ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

        Törene, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri

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