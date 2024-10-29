Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta bazı ilçelerede 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yılı dolasıyla Sinop'un Boyabat, Ayancık ve Gerze ilçelerinde tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 14:28 Güncelleme: 29.10.2024 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta bazı ilçelerede 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yılı dolasıyla Sinop'un Boyabat, Ayancık ve Gerze ilçelerinde tören düzenlendi.

        Boyabat'ta Hükümet Konağı önündeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kaymakam Enver Yılmaz, Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Serdal Akdemir ve Belediye Başkanı Hasan Kara'nın vatandaşların bayramını kutlamasıyla devam eden törende, Kaymakam Yılmaz günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

        Yılmaz’ın konuşmasının ardından İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü cimnastik ekibi ve anaokulu öğrencilerinin gösterileriler gerçekleştirerek, şiirler okudu.

        Hafta boyunca yapılan yarışmalarda dereceye giren sporculara ödüllerin takdim ediği tören, kortej geçişinin ardından sona erdi.

        - Ayancık

        Ayancık ilçesinde Gazi Stadı’nda gerçekleştirilen tören, Kaymakam Ahmed Çelik ve Belediye Başkanı Hayrettin Kaya’nın vatandaşların bayramını kutlamasıyla başladı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kaymakam Çelik, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

        Törende şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler eserlerini okurken, halk oyunları ve koreografi gösterileri sunuldu.

        Tören, kortej geçişiyle son buldu.

        - Gerze

        Gerze Belediyesi festival alanında yapılan tören, Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı ve Belediye Başkanı Osman Belovcaklı'nın vatandaşların bayramını kutlamasıyla başladı.

        Saygı duruşunda bulunulan ve İstiklal Marşı’nın okunduğu tören, Kaymakam Arabacı’nın konuşmasıyla devam etti.

        Daha sonra öğrenciler tarafından Cumhuriyet konulu şiirler okunarak, hafta boyunca yapılan yarışmalarda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

        Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Elif Kuzu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Süleyman Ermiş, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Sevindik, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Çoban gübre çukuruna düştü! 3 kişi can verdi!
        Çoban gübre çukuruna düştü! 3 kişi can verdi!
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Alevler 5 gündür sönmüyor! Yürek yakan yangın!
        Alevler 5 gündür sönmüyor! Yürek yakan yangın!
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Bir derbiye daha Buruk imzası!
        Bir derbiye daha Buruk imzası!
        Bayramda çalışan işçiye tam gün ücret
        Bayramda çalışan işçiye tam gün ücret
        Kulübeden sadece 3 takviye!
        Kulübeden sadece 3 takviye!
        Uçakla bile gitmek çok uzun sürüyor!
        Uçakla bile gitmek çok uzun sürüyor!
        Kirayı eksik gönderenler dikkat!
        Kirayı eksik gönderenler dikkat!
        AfD'li siyasetçiden Cumhuriyet Bayramı kutlaması
        AfD'li siyasetçiden Cumhuriyet Bayramı kutlaması
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Açık ara önde
        Açık ara önde

        Benzer Haberler

        Sahil Güvenlik Komutanlığı gemisi TCSG-72, Sinop'ta ziyarete açıldı
        Sahil Güvenlik Komutanlığı gemisi TCSG-72, Sinop'ta ziyarete açıldı
        Ayancık'ta Cumhuriyet Yürüyüşü yapıldı
        Ayancık'ta Cumhuriyet Yürüyüşü yapıldı
        Boyabat'ta "101. Yıl Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası" düzenlendi
        Boyabat'ta "101. Yıl Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası" düzenlendi
        Türkeli'de aracın çarptığı büyükbaş hayvan yaralandı
        Türkeli'de aracın çarptığı büyükbaş hayvan yaralandı
        Gerze'de Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü için yürüyüş düzenlendi
        Gerze'de Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü için yürüyüş düzenlendi
        Sinop'un ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı
        Sinop'un ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı