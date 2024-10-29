Sinop'ta fener alayı düzenlendi

Sinop'ta, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı yapıldı.

Valilik tarafından düzenlenen program kapsamında Türk bayrağı, dövizler ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarını taşıyan çok sayıda vatandaş, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Vatandaşlar, meşalelerle Sakarya ve Tuzcular caddeleri üzerinden Uğur Mumcu Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşe, Vali Mustafa Özarslan, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, diğer ilgililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.