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        Sinop'ta bariyerlere çarparak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        Sinop'un Gerze ilçesinde bariyere çarparak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 09:43 Güncelleme: 10.11.2024 - 09:53
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        Sinop'ta bariyerlere çarparak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
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        Sinop'un Gerze ilçesinde bariyere çarparak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        M.Y'nin (39) kullandığı 57 FE 156 plakalı hafif ticari araç, Sinop-Samsun kara yolu İdemli mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, daha sonra yol kenarındaki boş alana devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan ve ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü M.Y, Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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