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        Boyabat'ta bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 14:34 Güncelleme: 14.11.2024 - 14:36
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        Boyabat'ta bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        M.K. (20) idaresindeki 41 UR 672 plakalı otomobil, Sinop-Boyabat kara yolu Üzümlü köyü mevkisinde yol kenarındaki bariyere çarptı.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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