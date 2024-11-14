Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Boyabat'ta "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi tanıtıldı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesinin tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 15:11 Güncelleme: 14.11.2024 - 15:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boyabat'ta "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi tanıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'un Boyabat ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesinin tanıtımı yapıldı.

        15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan Vali Mustafa Özarslan, uyuşturucuyla mücadelede herkesin desteğini beklediklerini söyledi.

        İçişleri Bakanlığınca uygulamaya konulan projede annelerin özverisinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Özarslan, şöyle konuştu:

        "Sorun büyüdüğü zaman onunla mücadele etmek, çok büyük gayret ve mücadeleyi gerektiriyor. O yüzden anne bizim için önemli, aile bizim için çok önemli. Dünyada bazı devletler özellikle ekonomik, sosyal yönden gelişmiş Batılı devletlerde bu sorunlar çok büyük seviyeye ulaştı, mücadele etmekte zorlanıyorlar. Çok şükür, bizim kültürel açıdan, aile değerlerimiz ve aileye verdiğimiz önem büyük, tutarlı bir davranış silsilesi olduğu için çok büyük sorun yaşamıyoruz. Ama bir evladımızın bu illete bulaşması bile büyük bir sorundur."

        Devletin tüm kurumları olarak uyuşturucuyla mücadelede yoğun çaba sarf ettiklerini anlatan Özarslan, "Mücadelemizi iki yönlü yapmamız gerekiyor, hem bağımlı kardeşimize hem de aileye yönelik hizmetlerimiz olarak. Bunu bu şekilde yürüttüğümüz takdirde arzı keseriz. Sizden isteğimiz 112'ye bilgi vermeniz. Vereceğiniz destekte kimlik bilgileriniz gizli tutuluyor. Anne babalardan isteğimiz, çocuklarınızda farklılık gördüğünüzde uzman kişilerden destek almanız." ifadesini kullandı.

        Toplantıda İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay ekiplerince bağımlılık ve uyuşturucuyla mücadele konusunda neler yapılması gerektiğine dair katılımcılara bilgi verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel: Belediyelerimiz hesap vermekten kaçmaz
        Özel: Belediyelerimiz hesap vermekten kaçmaz
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        Şengül hemşireyi hayattan koparan kaza: Kaldırımda yürürken otomobil ezdi
        Şengül hemşireyi hayattan koparan kaza: Kaldırımda yürürken otomobil ezdi
        Yumurta neden kırıldı?
        Yumurta neden kırıldı?
        Üniversiteli motokuryenin ölümünden trajedi çıktı!
        Üniversiteli motokuryenin ölümünden trajedi çıktı!
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        Üzerine tamirini yaptığı asansör düştü!
        Üzerine tamirini yaptığı asansör düştü!
        Wanda Nara'dan hamilelik açıklaması
        Wanda Nara'dan hamilelik açıklaması
        110 yılın ilkleri
        110 yılın ilkleri
        Yangın çıkan okulda cansız beden bulundu!
        Yangın çıkan okulda cansız beden bulundu!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        Guardiola peşinde!
        Guardiola peşinde!
        Eşinden sonra polis memuru da öldü! Bu mutluluk yok oldu!
        Eşinden sonra polis memuru da öldü! Bu mutluluk yok oldu!
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        G20 Zirvesi öncesi güvenlik endişeleri artıyor
        G20 Zirvesi öncesi güvenlik endişeleri artıyor
        Beşiktaş'ta transfer hazırlığı başladı
        Beşiktaş'ta transfer hazırlığı başladı
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?

        Benzer Haberler

        Sinop'ta sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Sinop'ta sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Boyabat'ta bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Boyabat'ta bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Sinop'ta 5. Lakerda Festivali başladı
        Sinop'ta 5. Lakerda Festivali başladı
        Öğrenciler yenilenebilir enerji üretim yöntemlerini uygulamalı öğreniyor
        Öğrenciler yenilenebilir enerji üretim yöntemlerini uygulamalı öğreniyor
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
        Gerze'de iş yerlerine yönelik ruhsat denetimi yapıldı
        Gerze'de iş yerlerine yönelik ruhsat denetimi yapıldı