Boyabat'ta "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi tanıtıldı

Sinop'un Boyabat ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesinin tanıtımı yapıldı.

15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan Vali Mustafa Özarslan, uyuşturucuyla mücadelede herkesin desteğini beklediklerini söyledi.

İçişleri Bakanlığınca uygulamaya konulan projede annelerin özverisinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Özarslan, şöyle konuştu:

"Sorun büyüdüğü zaman onunla mücadele etmek, çok büyük gayret ve mücadeleyi gerektiriyor. O yüzden anne bizim için önemli, aile bizim için çok önemli. Dünyada bazı devletler özellikle ekonomik, sosyal yönden gelişmiş Batılı devletlerde bu sorunlar çok büyük seviyeye ulaştı, mücadele etmekte zorlanıyorlar. Çok şükür, bizim kültürel açıdan, aile değerlerimiz ve aileye verdiğimiz önem büyük, tutarlı bir davranış silsilesi olduğu için çok büyük sorun yaşamıyoruz. Ama bir evladımızın bu illete bulaşması bile büyük bir sorundur."