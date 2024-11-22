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        Gerze'de Muhtarlar Toplantısı yapıldı

        Sinop'un Gerze ilçesinde Vali Mustafa Özarslan başkanlığında Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 16:00 Güncelleme: 22.11.2024 - 16:04
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        Gerze'de Muhtarlar Toplantısı yapıldı
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        Sinop’un Gerze ilçesinde Vali Mustafa Özarslan başkanlığında Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi.

        Gerze Belediyesi Sedat Işıdı Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıda, ilçenin ve köylerin mevcut durumu, ihtiyaçları ve çözüm bekleyen sorunlar ele alındı.

        Muhtarların görüş ve önerilerini dinleyen Özarslan, muhtarların önerilerinin kendilerini için çok değerli olduğunu söyledi.

        Muhtarların dile getirdiği konuların titizlikle değerlendirileceğini ve gereken adımların atılacağını vurgulayan Özarslan, "Gerçekleştirilen çalışmalarla hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

        Toplantıya Gerze Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil, İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, İl Genel Meclis Başkanı Ersin Yaman, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl ve diğer ilgililer katıldı.

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        Galeri

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