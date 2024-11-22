Gerze'de Muhtarlar Toplantısı yapıldı

Sinop’un Gerze ilçesinde Vali Mustafa Özarslan başkanlığında Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi.

Gerze Belediyesi Sedat Işıdı Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıda, ilçenin ve köylerin mevcut durumu, ihtiyaçları ve çözüm bekleyen sorunlar ele alındı.

Muhtarların görüş ve önerilerini dinleyen Özarslan, muhtarların önerilerinin kendilerini için çok değerli olduğunu söyledi.