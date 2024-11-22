Gerze'de hükümet konağı ek hizmet binası inşa edilecek

Mevcut hükümet konağındaki bazı müdürlüklerin ek hizmet binasına taşınacağını aktaran Arabacı, "Ek hizmet binamızın ihale işlemlerini kısa sürede tamamlayarak yapım sürecini başlatacağız. Desteklerinden dolayı İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya ve Valimiz Mustafa Özarslan'a şükranlarımı sunuyorum. Gerze ilçemize vatandaşlara hayırlı olsun." dedi.

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