        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta ahırda çıkan yangında 9 büyükbaş hayvan telef oldu

        Sinop'un Gerze ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 9 büyükbaş hayvan telef oldu.

        Giriş: 02.01.2026 - 13:30 Güncelleme: 02.01.2026 - 13:30
        Sinop'ta ahırda çıkan yangında 9 büyükbaş hayvan telef oldu
        Sinop'un Gerze ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 9 büyükbaş hayvan telef oldu.

        İlçeye bağlı Kızılcalı köyündeki bir ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri gören ahır sahibinin ihbarıyla bölgeye Gerze Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmayla söndürüldü.

        Yangında ahırda bulunan 9 büyükbaş hayvan telef oldu, ahır küle döndü.

