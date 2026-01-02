Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop, Kastamonu ve Tokat'ta 579 köy yolu ulaşıma kapandı

        Sinop, Kastamonu ve Tokat'ta, kar yağışı nedeniyle 579 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

        Giriş: 02.01.2026 - 15:13 Güncelleme: 02.01.2026 - 15:13
        Sinop, Kastamonu ve Tokat'ta 579 köy yolu ulaşıma kapandı
        Sinop, Kastamonu ve Tokat'ta, kar yağışı nedeniyle 579 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

        Sinop Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı kent genelinde etkili oldu.

        Yağış nedeniyle Türkeli ve Erfelek ilçelerinde 32'şer, Gerze'de 12, Durağan'da 20, Dikmen'de 9, Boyabat'ta 7, Ayancık'ta 71 ve merkez ilçede 13 olmak üzere 196 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kastamonu'da 328, Tokat'ta ise 55 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yollarda kar küreme çalışması gerçekleştiriyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

