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        Sinop'ta kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Sinop'un Türkeli ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 23:44 Güncelleme: 03.12.2024 - 23:51
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        Sinop'ta kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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        Sinop’un Türkeli ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

        İlçe merkezi Güzelyurt Mahallesi’nde faaliyet gösteren kereste fabrikasının büro bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Fabrika bekçisinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Türkeli Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

        Yangında, fabrikada hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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