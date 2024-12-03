Sinop'ta kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Fabrika bekçisinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlçe merkezi Güzelyurt Mahallesi’nde faaliyet gösteren kereste fabrikasının büro bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sinop’un Türkeli ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

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