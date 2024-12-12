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        Gerze'de sporcular kuraş şampiyonasına katılmak için mücadele etti

        Sinop'un Gerze ilçesinde sporcular 13-15 Aralık tarihlerinde Kütahya'da yapılacak Yıldızlar Türkiye Kuraş Şampiyonası'na katılabilmek için mücadele etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 16:30 Güncelleme: 12.12.2024 - 16:30
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        Gerze'de sporcular kuraş şampiyonasına katılmak için mücadele etti
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        Sinop'un Gerze ilçesinde sporcular 13-15 Aralık tarihlerinde Kütahya’da yapılacak Yıldızlar Türkiye Kuraş Şampiyonası'na katılabilmek için mücadele etti.

        Gerze Spor Salonu'nda yapılan seçmelere, toplam 14 sporcu katıldı.

        Kadınlar ve erkekler kategorisinde yapılan mücadeleler sonrası şampiyonaya katılacak sporcular belirlendi.

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