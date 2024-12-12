Gerze'de sporcular kuraş şampiyonasına katılmak için mücadele etti

Kadınlar ve erkekler kategorisinde yapılan mücadeleler sonrası şampiyonaya katılacak sporcular belirlendi.

Sinop'un Gerze ilçesinde sporcular 13-15 Aralık tarihlerinde Kütahya’da yapılacak Yıldızlar Türkiye Kuraş Şampiyonası'na katılabilmek için mücadele etti.

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