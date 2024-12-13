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        Erfelek'te dört köy muhtarına teşekkür belgesi verildi

        Sinop'un Erfelek ilçesinde köylerine temiz içme suyu sağlanmasında katkıları dolayısıyla köy muhtarlarına teşekkür belgesi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 15:55 Güncelleme: 13.12.2024 - 15:58
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        Erfelek'te dört köy muhtarına teşekkür belgesi verildi
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        Sinop'un Erfelek ilçesinde köylerine temiz içme suyu sağlanmasında katkıları dolayısıyla köy muhtarlarına teşekkür belgesi verildi.

        Erfelek Belediyesi konferans salonunda gerçekleştirilen programda Vali Mustafa Özarslan, köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Özarslan, burada yaptığı konuşmada, temiz içme suyunun halk sağlığı için vazgeçilmez öneme sahip olduğunu söyledi.

        Özellikle yaz dönemlerinde köylerde su sıkıntısı yaşandığını anımsatan Özarslan, şöyle konuştu:

        "Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın sağlığını koruma ve yaşam kalitesini artırma adına içme suyu depolarının düzenli temizliği ve bakımı büyük önem taşıyor. Valiliğimizce başlatmış olduğumuz proje kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından köylerimizdeki içme ve kullanma suyu depolarında kontrol ve denetim gerçekleştiriyoruz. Bu sorumluluğu üstün görev bilinciyle yerine getiren değerli muhtarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum."

        Özarslan, konuşmasının ardından dört köy muhtarına teşekkür belgelerini verdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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