Erfelek'te dört köy muhtarına teşekkür belgesi verildi

Sinop'un Erfelek ilçesinde köylerine temiz içme suyu sağlanmasında katkıları dolayısıyla köy muhtarlarına teşekkür belgesi verildi.

Erfelek Belediyesi konferans salonunda gerçekleştirilen programda Vali Mustafa Özarslan, köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Özarslan, burada yaptığı konuşmada, temiz içme suyunun halk sağlığı için vazgeçilmez öneme sahip olduğunu söyledi.

Özellikle yaz dönemlerinde köylerde su sıkıntısı yaşandığını anımsatan Özarslan, şöyle konuştu: "Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın sağlığını koruma ve yaşam kalitesini artırma adına içme suyu depolarının düzenli temizliği ve bakımı büyük önem taşıyor. Valiliğimizce başlatmış olduğumuz proje kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından köylerimizdeki içme ve kullanma suyu depolarında kontrol ve denetim gerçekleştiriyoruz. Bu sorumluluğu üstün görev bilinciyle yerine getiren değerli muhtarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum."