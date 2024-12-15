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        Sinop'ta otomobille yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

        Sinop'ta otomobille yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 01:58 Güncelleme: 15.12.2024 - 02:12
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        Sinop'ta otomobille yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
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        Sinop'ta otomobille yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

        H.A. idaresindeki 34 TJ 5336 plakalı otomobil, Sinop-Boyabat kara yolunun 4'üncü kilometresinde aynı yönde seyreden B.K. yönetimindeki 57 AV 650 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, emniyet, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan K.A. hayatını kaybetti.

        Cesetler, incelemelerin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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