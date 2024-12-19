Gerze'de motosikletin devrildiği kazada 1 kişi yaralandı
Sinop'un Gerze ilçesinde devrilen motosiklette yolcu olarak bulunan kişi yaralandı.
Sinop'un Gerze ilçesinde devrilen motosiklette yolcu olarak bulunan kişi yaralandı.
M.S. idaresindeki 57 ACH 144 plakalı motosiklet, ilçe merkezi Sinop Caddesi üzerinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan G.K. yaralandı.
Yaralı G.K. sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yapılan kontrolde ehliyeti bulunmadığı tespit edilen sürücüye ise idari para cezası uygulandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.