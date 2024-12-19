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        Sinop'ta bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Sinop'un Gerze ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 14:37 Güncelleme: 19.12.2024 - 14:45
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        Sinop'ta bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Sinop'un Gerze ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        A.E. idaresindeki 34 KLB 204 plakalı otomobil, Sinop-Samsun kara yolu Töngel mevkiinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.

        Sürücünün yanı sıra araçtaki N.K, A.K, Y.E. ve Ç.E'nin yaralandığı kaza nedeniyle olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, gelen sağlık görevlilerince Sinop ve Gerze ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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