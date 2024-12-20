Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Bakan Yardımcısı Gizligider, Sinop'ta "Tarımsal Üretimin Planlanması Toplantısı"nda konuştu:

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli'ne ilişkin "Bu büyük devlet, son 25 yılda çözülemez denilen birçok meseleyi nasıl çözdüyse, tarımsal alandaki şikayetleri bitirmek için de net bir adım attı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 16:37 Güncelleme: 20.12.2024 - 16:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Yardımcısı Gizligider, Sinop'ta "Tarımsal Üretimin Planlanması Toplantısı"nda konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli'ne ilişkin "Bu büyük devlet, son 25 yılda çözülemez denilen birçok meseleyi nasıl çözdüyse, tarımsal alandaki şikayetleri bitirmek için de net bir adım attı." dedi.

        Gizligider, Valilik tarafından Polisevi'nde düzenlenen, "Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, tarımda suyu merkeze alan yeni destekleme modelinin önemini vurguladı.

        Devletin sorunları çözmek için gerekli aksiyonu aldığını ve yeni adımlar attığını belirten Gizligider, tarımın bu başlıklar içinde önemli yerde bulunduğunu anlattı.

        Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli ile sorunların çözümü için adım atıldığını dile getiren Gizligider, şöyle konuştu:

        "Bu büyük devlet, son 25 yılda çözülemez denilen birçok meseleyi nasıl çözdüyse, tarımsal alandaki şikayetleri bitirmek için de net bir adım attı. Geriye doğru son 10 yılda yoğun konuşulan ama son 3 yılda mutfakta olgunlaşması sağlanan, yasal altyapısı 7 Nisan 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kanun değişikliğiyle tamamlanan ve kendisine temel kriter olarak suyu koyan bu modelle inşallah, 'üretimin ve üreticinin yüzyılı' sloganının gereğini yapacağımızı düşünüyoruz. Son 25 yılda eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, savunma sanayisinde olmaz denilen her şey nasıl olmuşsa, son derece kararlıyız. Tarımsal üretimde de endişe edilen, zaman zaman itiraz edilen ne varsa devlet aklıyla, yoğun çalışmayla neticelenmiştir."

        Gizligider, daha sonra Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli ile ilgili sunum gerçekleştirerek, katılımcıların talep ve önerilerini dinledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yağış geliyor! Pazar günü sıcaklıklar 10 derece birden düşüyor
        Yağış geliyor! Pazar günü sıcaklıklar 10 derece birden düşüyor
        Hakan Turan'ın öldürülmesi davası: "45 bin lira aldık"
        Hakan Turan'ın öldürülmesi davası: "45 bin lira aldık"
        Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu!
        Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu!
        "15 Ocak'tan sonra kar bekleniyor"
        "15 Ocak'tan sonra kar bekleniyor"
        Polisten ünlü mimara silahlı saldırı!
        Polisten ünlü mimara silahlı saldırı!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Mersin'de gümrükteki operasyonda rüşvet tarifesi ortaya çıktı!
        Mersin'de gümrükteki operasyonda rüşvet tarifesi ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Doğru söze ne denir?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Doğru söze ne denir?
        Erkek hali yüreğine indi
        Erkek hali yüreğine indi
        Denizin dibindeki kaçak yapı "pes artık" dedirtti!
        Denizin dibindeki kaçak yapı "pes artık" dedirtti!
        Çernobil'de bugün hayat nasıl?
        Çernobil'de bugün hayat nasıl?
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Ayvalık açıklarında keşfedildi! Çok iyi korunmuş
        Ayvalık açıklarında keşfedildi! Çok iyi korunmuş
        Katil Semih Çelik'in ailesi soyadlarını değiştiriyor
        Katil Semih Çelik'in ailesi soyadlarını değiştiriyor
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı
        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Enflasyondan beter
        Enflasyondan beter
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!

        Benzer Haberler

        Sinop'ta belediye tarafından halk toplantısı düzenlendi
        Sinop'ta belediye tarafından halk toplantısı düzenlendi
        Yiyecek içecek hizmetleri öğretmeni, boş zamanlarında ahşaptan mutfak malze...
        Yiyecek içecek hizmetleri öğretmeni, boş zamanlarında ahşaptan mutfak malze...
        Boyabat'ta karla mücadele sezonu öncesi kurban kesimi yapıldı
        Boyabat'ta karla mücadele sezonu öncesi kurban kesimi yapıldı
        Türkeli'de umreye gidenler uğurlandı
        Türkeli'de umreye gidenler uğurlandı
        Sinop'ta bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Sinop'ta bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Sinop'taki çalıştayda gençlerin fikirleri alınarak sorun ve talepleri dinle...
        Sinop'taki çalıştayda gençlerin fikirleri alınarak sorun ve talepleri dinle...