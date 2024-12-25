Sinop'ta deniz çekilmesi havadan görüntülendi

Sinop'ta sahilde bazı noktalarda gözlenen deniz çekilmesi dronla görüntülendi.

Kentte sert esen poyraz ve gelgite bağlı olarak bazı dönemlerde görülen deniz çekilmesi dolasıyla Türkeli ilçesindeki Güllüsu Kayalıkları'nın çevresi karaya dönüştü.

Bölgede balıkçılıkla uğraşan İlyas Yalçın, böyle bir durumla en son 1976 yılında karşılaştıklarını söyledi.