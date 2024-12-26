Tarihi Sinop Kalesi, üzerindeki "kalekondu"lardan kurtarılacak

GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan tarihi Sinop Kalesi, yıllar önce üzerine inşa edilen "kalekondu" olarak anılan yapılardan kamulaştırmayla kurtarılacak.

Milattan önce 7. yüzyılda inşa edilen 25 metre yüksekliğindeki kalenin yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki surlarının bir bölümünün üzerinde bulunan ve halk arasında "kalekondu" olarak adlandırılan tapulu 6 yapının kamulaştırma süreci başladı.

Önemli tarihi geçmişe sahip Sinop Kalesi'nin önünde bulunan binaların daha önce hayata geçirilen kent meydanı ve millet bahçesi projesiyle yıkıldığını anımsatan Özarslan, şimdi de güney sahilinde yer alan surlardaki yapıların yıkılabilmesi için kamulaştırma çalışmalarına başlandığını anlattı.

- Kalede toplam 28 yapı bulunuyor

"Kalekondu" olarak tanımlanan yapıların tarihi kale surlarında fiziksel ve görsel açıdan yük oluşturduğuna dikkati çeken Özarslan, şöyle devam etti:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un destekleriyle ilimizdeki tarihi eserlerin gün yüzüne çıkarılmasına dönük çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalardan bir tanesi de halkımızın da ifadesiyle 'kalekondu' diye adlandırılan, ne zaman yapıldığı bilinmeyen yapılar. Bu görüntüyü ortadan kaldırmak için Sayın Bakanımızın destekleriyle süreci başlatıyoruz. Aslında kalenin içerisinde 28 konut var ama bunların arasında kalemize yük teşkil eden 6 'kalekondu'nun kaldırılması daha önemli ve aciliyet gösteriyor. Bunlar kaldırıldıktan sonra da yine orada restorasyon çalışmalarımız devam edecek."