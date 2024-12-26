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        Tarihi Sinop Kalesi, üzerindeki "kalekondu"lardan kurtarılacak

        GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan tarihi Sinop Kalesi, yıllar önce üzerine inşa edilen "kalekondu" olarak anılan yapılardan kamulaştırmayla kurtarılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 11:32 Güncelleme: 26.12.2024 - 11:39
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        Tarihi Sinop Kalesi, üzerindeki "kalekondu"lardan kurtarılacak
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        GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan tarihi Sinop Kalesi, yıllar önce üzerine inşa edilen "kalekondu" olarak anılan yapılardan kamulaştırmayla kurtarılacak.

        Milattan önce 7. yüzyılda inşa edilen 25 metre yüksekliğindeki kalenin yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki surlarının bir bölümünün üzerinde bulunan ve halk arasında "kalekondu" olarak adlandırılan tapulu 6 yapının kamulaştırma süreci başladı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen çalışma kapsamında surlar üzerindeki 6 yapı, kamulaştırmanın ardından yıkılacak.

        "Kalekondu" yükü ve kötü görünümünden kurtarılacak kale surları, daha sonra restore edilerek turizme kazandırılacak.

        Kamulaştırma süreci kapsamında ilgili kurumlar, hak sahipleriyle görüşme gerçekleştiriyor.

        Vali Mustafa Özarslan, AA muhabirine, Bakanlığın desteğiyle Sinop'un tarihi yapılarının gün yüzüne çıkarılmaya devam ettiğini söyledi.

        Önemli tarihi geçmişe sahip Sinop Kalesi'nin önünde bulunan binaların daha önce hayata geçirilen kent meydanı ve millet bahçesi projesiyle yıkıldığını anımsatan Özarslan, şimdi de güney sahilinde yer alan surlardaki yapıların yıkılabilmesi için kamulaştırma çalışmalarına başlandığını anlattı.

        - Kalede toplam 28 yapı bulunuyor

        "Kalekondu" olarak tanımlanan yapıların tarihi kale surlarında fiziksel ve görsel açıdan yük oluşturduğuna dikkati çeken Özarslan, şöyle devam etti:

        "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un destekleriyle ilimizdeki tarihi eserlerin gün yüzüne çıkarılmasına dönük çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalardan bir tanesi de halkımızın da ifadesiyle 'kalekondu' diye adlandırılan, ne zaman yapıldığı bilinmeyen yapılar. Bu görüntüyü ortadan kaldırmak için Sayın Bakanımızın destekleriyle süreci başlatıyoruz. Aslında kalenin içerisinde 28 konut var ama bunların arasında kalemize yük teşkil eden 6 'kalekondu'nun kaldırılması daha önemli ve aciliyet gösteriyor. Bunlar kaldırıldıktan sonra da yine orada restorasyon çalışmalarımız devam edecek."

        Özarslan, önemli geçmişe sahip tarihi kalenin değişik dönemlerde restore edildiğini, bu çalışmaların Cumhuriyet döneminde de devam ettiğini vurgulayarak, "Kalemizin toplam uzunluğu yaklaşık 2 kilometre. Yüksekliği 25, eni de 3 metre. Gerçekten çok kıymetli mirasımız, ayrıca UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde de bulunuyor. Sinop, doğal güzelliği, yemyeşil ovaları, ormanlarıyla, masmavi deniziyle ve bu tarihi surlarıyla bambaşka şekil alacak." dedi.

        Vali Mustafa Özarslan, kamulaştırma süreçlerinin zaman aldığını ancak çalışma sonunda var olan çirkin görüntünün ortadan kaldırılacağını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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