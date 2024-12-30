Hamsi stoklarının korunması için uluslararası işbirliği önerisi

GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Samsun, hamsi stoklarındaki azalmanın sadece Türkiye'nin aldığı tedbirlerle çözüme kavuşturulamayacağını, bunun için Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerle işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Prof. Dr. Samsun, AA muhabirine, Karadeniz'in su ürünleri arasında ilk sırada yer alan hamsinin son yıllarda az avlanmasının hem balıkçılar hem de tüketici açısından üzüntü verici bir durum olduğunu söyledi.

Türkiye'de son iki balık sezonunda hamsi avcılığında kota uygulaması yapıldığını anımsatan Samsun, yapılan bilimsel çalışmalara göre hamsi stoklarının artık iyice azaldığını belirtti. - "Bu yıl 400 bin ton değil, yarısı kadar bile hamsi avlayamayacağız" İçinde bulunulan sezonda Türkiye denizlerinde 400 bin ton hamsi avı yapılmasına izin verildiğine işaret eden Samsun, "Ancak görüyoruz ki bu yıl 400 bin ton değil, yarısı kadar bile hamsi avlayamayacağız." dedi.

Stokları giderek azalan hamsinin geleceği açısından Karadeniz'e kıyısı bulunan diğer ülkelerle karar alınarak uygulamaya konulmasının önem taşıdığını vurgulayan Samsun, şöyle devam etti: "Hamsinin stoklarındaki azalmayı sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurum ve kuruluşlarıyla çözmemiz ve önlememiz mümkün gözükmüyor çünkü hamsi bizden sonra Abhazya ve Gürcistan'a gidiyor, oralarda ciddi av yasağı yok. 6 santimetre civarında yasak var, bizde 9 santimetre. Bizim tutmadığımız küçük balıklar, orada yüz tonlarca fabrikalar için yakalanıyor, biz her ne kadar Türkiye olarak kurallarımızı koysak, denetlesek de. İlk kez bu sene hamsiye konulan 400 bin ton kota kararı birçok tartışmaya neden oldu ancak görüyoruz ki yarısı kadar bile hamsi avlayamayacağız."