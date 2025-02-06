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        Sinop'ta deprem konulu karikatür sergisi açıldı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde deprem konulu karikatür sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 17:51 Güncelleme: 06.02.2025 - 18:08
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        Sinop'ta deprem konulu karikatür sergisi açıldı
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        Sinop’un Boyabat ilçesinde deprem konulu karikatür sergisi açıldı.

        15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde açılan sergide, farklı ülkelerden etkinliğe katılım sağlayan karikatüristlerin çizdiği 45 eser yer aldı.

        Kaymakam Enver Yılmaz, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye olarak bundan iki yıl önce asrın felaketi ile karşı karşıya kaldıklarını anımsattı.

        Çok sayıda insanının hayatını kaybettiği depremin acısını yüreklerinde hissetmeye devam ettiklerini vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

        “Çizdikleri eserleriyle deprem konusuna dikkat çeken tüm karikatüristlerimize teşekkür ediyorum. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, hayatta kalanlara sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Bu tür etkinliklerle vatandaşlarımızı her an deprem olabilir ihtimaline göre hazırlıklı olmaya, bilinçli davranmaya ve daha önemlisi yapılarımızı depreme dayanıklı inşa etmemizin önemini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Serginin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

        Kaymakam Yılmaz ve beraberindekiler daha sonra sergiyi gezerek, eserleri inceledi.

        Sergi 6-13 Şubat'ta ziyarete açık kalacak.

        Galeri
        Galeri

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