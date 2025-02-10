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        Durağan'da çeltik üretim planlaması toplantısı yapıldı

        Sinop'un Durağan ilçesinde çeltik üretim planlaması toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 16:56 Güncelleme: 10.02.2025 - 16:59
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        Durağan'da çeltik üretim planlaması toplantısı yapıldı
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        Sinop'un Durağan ilçesinde çeltik üretim planlaması toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaymakam Celal Güngör başkanlığında Kaymakamlık binasında yapılan toplantıya, köy muhtarları, çeltik üreticileri ve sulama kooperatifi temsilcileri katıldı.

        Toplantıda, sulama kanallarının bakım ve tamiratı, olası kuraklığa karşı alınacak önlemler ve üretimin verimli şekilde sürdürülebilmesi için atılması gereken adımlar ele alındı.

        Kaymakam Güngör, üreticilerin emeğini korumak ve ilçenin tarımsal sürdürülebilirliğini sağlamak adına tüm paydaşlarla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

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