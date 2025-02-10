Durağan'da çeltik üretim planlaması toplantısı yapıldı

Kaymakam Güngör, üreticilerin emeğini korumak ve ilçenin tarımsal sürdürülebilirliğini sağlamak adına tüm paydaşlarla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Toplantıda, sulama kanallarının bakım ve tamiratı, olası kuraklığa karşı alınacak önlemler ve üretimin verimli şekilde sürdürülebilmesi için atılması gereken adımlar ele alındı.

Kaymakam Celal Güngör başkanlığında Kaymakamlık binasında yapılan toplantıya, köy muhtarları, çeltik üreticileri ve sulama kooperatifi temsilcileri katıldı.

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