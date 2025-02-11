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        Sinop'ta toprak kayması sonucu kapanan köy yolu ulaşıma açıldı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde toprak kayması nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 14:04 Güncelleme: 11.02.2025 - 14:16
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        Sinop'ta toprak kayması sonucu kapanan köy yolu ulaşıma açıldı
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        Sinop'un Türkeli ilçesinde toprak kayması nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı.

        Bölgedeki kar yağışı nedeniyle 2 gün önce meydana gelen toprak kayması sonucu ulaşıma kapanan Akçabük köyü yolunda, İlçe Özel İdaresi ekiplerince başlatılan çalışmalar tamamlandı.

        Toprak tahliyesi ve temizlik çalışmalarının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

        Toprak kaymasında zarar gören yüksek gerilim hattı direkleri ise YEPAŞ ekipleri tarafından onarıldı.

        Köy sakini Ertan Demirtaş, AA muhabirine, toprak kaymasından dolayı herhangi bir zarara uğramadıklarını söyleyerek, "Allah devletimizden razı olsun. Yolumuz açıldı. Birkaç gündür elektriklerimiz yok. İnşallah o da kısa sürede verilir." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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